شكرا لمتابعة خبر عن المسند: العواصف الرملية تزداد في مربعانية الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية في حدود العشر الأولى من شهر يونيو حتى العشر الأخير من شهر يوليو.

وأوضح المسند أن ذلك يتزامن مع ما يسمى بموسم رياح البوارح وتسمى أيضاً مربعانية الصيف، والتي تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو ولمدة أربعين يوماً تقريباً.

وأضاف أنه إحصائياً ثبت أن العواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.