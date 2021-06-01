شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في ماليزيا تطالب المواطنين بالالتزام بإجراءات تقييد الحركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كوالالمبور (صدى):

طالبت سفارة المملكة في ماليزيا المواطنين المتواجدين هناك بالالتزام بالتعليمات واجراءات تقييد الحركة.

وذكرت السفارة أن السلطات الماليزية اعلنت عن فرض إغلاق شامل على البلاد بداية من ١ يونيو وحتى ١٤ يونيو القادم بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت : ذلك لسلامتكم وللحد من إنتشار فيروس كورونا وأيضا لتجنب الغرامات والعقوبات المترتبة على ذلك، نسأل الله أن يحفظ الجميع