شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة حارة قوية تتأثر بها عدة مناطق بدءاً من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تعرض عدة مواقع لموجة حر قوية ابتداءً من غدا الأربعاء

وقال الحصيني عبر حسابه في "تويتر": "متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°".

وأضاف: "يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°".