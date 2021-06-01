آلية التعامل مع القادمين من الخارج عبر المنافذ البرية والجوية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، آلية التعامل مع القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

وذكرت وقاية، أنه يسمح بالقدوم عبر المنافذ البرية والبحرية للمملكة لكل من الفئات التالية على أن يطبق الحجر الصحي المنزلي على غير المحصنين من هذه الفئات مع إجراء فحص PCR في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس، المواطنون، المواطنات، زوجة المواطن، وزوج المواطنة، أبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة.

وأَضافت : والمحصنين (مواطنين ومقيمين) ومرافقيهم من هم دون سن الـ(18)، ومرافقين الممارسين الصحيين المحصنين العاملين في القطاعات الحكومية بما في ذلك من هم دون سن الـ 18سنة.

وتابعت : من يحملون تأشيرة دبلوماسية و الدبلوماسيين وعوائلهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم (تطبق عليهم الحجر الصحي المنزلي حسب ما تعتمده وزارة الصحة، طواقم السفن البحرية من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة، وسائقي الشاحنات ومساعديهم من جميع المنافذ.

وأشارت هيئة وقاية، إلى أنه في حال وجود أعراض وقت الوصول على من الخاضعين للعزل المنزلي أو في الحجر المؤسسي يتم عزل القادمين الذين تظهر عليهم أعراض ومعاملتهم كحالات مشتبه بإصابتها وذلك بعد أن يتم تقييم حالتهم الصحية وأخذ عينة لهم خلال الـ 24 ساعة الأولى من الوصول إما في المنافذ أو في أقرب مركز صحي (حسب ما تقرره الصحة العامة بالمنطقة).

كما أوضحت الهيئة "، آلية التعامل مع القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية وهي تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بناء على تحليل من جه موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز موعد إجراؤها 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وأكدت على أن إجراءات الحجر المؤسسي تطبق على القادمين عبر المنافذ الجوية في مقرات الحجر المؤسسي في مدينة الوصول.