شكرا لمتابعة خبر عن التخصصات الصحية تدعم سوق العمل بـ 119 فني رعاية مرضى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، بـ 119 خريجاً وخريجة من برنامج فني رعاية مرضى المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.

وأبانت الهيئة أن الفترة التدريبية للبرنامج امتدت لمدة 12 شهراً في 7 مراكز تدريبية شملتها مناطق الرياض والقصيم وخميس مشيط وجدة، وأن البرنامج يؤهل خريجي فني رعاية مرضى للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية خاصة مراجعي العيادات الخارجية

ويعد برنامج فني رعاية مرضى المنتهي بالتوظيف، واحداً من البرامج النوعية والمقننة التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع القطاع العام والخاص، بهدف تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، وذلك لتعزيز وحماية الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن برنامج فني رعاية مرضى يعد من البرامج النوعية والمفيدة لبلادنا وللقطاع الصحي، حيث أن دور هذه الفئة الغالية من الممارسين الصحيين دور محوري ومهم في حماية وتعزيز الصحة في المملكة.

وأضاف أن التوقعات المستقبلية لهؤلاء الخريجين وللمهنة ستكون إيجابية -بإذن الله- لأنها في صميم رعاية المرضى، وخصوصاً المرضى الذين يتلقون العلاج في العيادات، مقدماً شكره للشركاء من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومراكز التدريب والجهات المسؤولة عن التدريب