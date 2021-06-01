شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» تربط بين تأشيرة الخروج النهائي وسداد الفواتير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين يجب سداد جميع الحقوق والفواتير بما فيها فواتير الجوال، وعدم وجود مركبة مسجلة باسمه في النظام.

وأشارت مديرية الجوازات، إلى عدم إصدار تأشيرة الخروج النهائي بوجود مستحقات مالية لا بد من تسديدها كاملة وألا يكون مسجلا عليه تأشيرة صادرة سابقاً وغير مستخدمة.

وأوضحت أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي تمتد لـ60 يوماً من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية المقيم، ولا يمكن تمديدها لأكثر من ذلك، ولا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للشخص وهو خارج المملكة.