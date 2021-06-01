شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, في القصر الحكومي مساء أمس ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري ,

ورحب سمو أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالسديري ، مؤكداً سموه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام وحرص القيادتين الحكيمتين في البلدين .

وأعرب السفير نايف السديري من جهته, عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مبدياً إعجابه بما تشهده المنطقة ومحافظاتها من نهضة تنموية في شتى المجالات .