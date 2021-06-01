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«حساب المواطن»: إجراءان قبل إضافة المولود في حساب رب الأسرة

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على استفسارات المستفيدين..

قال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن لرب الأسرة (الأب) إضافة المولود إلى البرنامج، بعد القيام بإجراءين وهما: تحديث البيانات في الأحوال المدنية، وإضافة المولود الى سجل الأسرة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «في حال تم تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية، وإضافة التابع في سجل الأسرة، بإمكانك إضافته عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين» ثم إضافة التابعين، والضغط على (إضافة) ثم (حفظ).

وأشار حساب المواطن إلى أن الإجراءات لسابقة تتم من خلال الرابط التالي اضغط هنا

وقال المواطن في استفساره « جاني مولود. هل استطيع اضافته؟».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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