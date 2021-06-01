القيادة تهنئ الرئيس الإيطالي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الإيطالي، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الإيطالي، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.