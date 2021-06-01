25 محافظة تتأثر بأتربة مثارة في 4 مناطق.. و«الأرصاد» تحدّد موعد انتهاء التنبيه

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا إلى منطقة نجران تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنَّ التنبيه في منطقة نجران يشمل (ثار- حبونا- خباش- شرورة- نجران- يدمة)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما نبَّه إلى حالة مماثلة في منطقة عسير، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، موضحًا أنَّها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً وتشمل (بيشة– تثليث).

وأصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنَّ الحالة تستمر حتى السادسة مساء، وتشمل (الأفلاج- الحريق- الخرج- الدلم- العاصمة الرياض- حوطة بني تميم– رماح).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى المنطقة الشرقية تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنَّ الحالة تستمر حتى السادسة مساء، وتشمل (الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- القطيف- النعيرية- حفر الباطن- رأس تنورة- قرية العليا).