«الصحة»: شرطان لإعطاء لقاح كورونا لمرضى السرطان

قالت وزارة الصحة، إنَّه لا يوجد مانع من أخذ لقاح كورونا لمرضى سرطان الكبد، بشرطين، هما: عدم وجود موانع التطعيم، واستشارة الطبيب المعالج أولًا.

وقال حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر – ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّه «بشكل عام يمكن تلقي اللقاح لمرضى السرطان، إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيم، لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل، كما ينبغي بأخذ استشارة الطبيب المعالج لإعطاء التوصية المناسبة للحالة».

وقال المواطن في استفساره: هل يتم أخذ لقاح فيروس كورونا للمصاب بسرطان في الكبد؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنَّ الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة يعتبرون من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا، ويُنصح بتقييم الحالة من قبل الطبيب المعالج قبل تلقي اللقاح.

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