«التعليم» توضح عدد الساعات الدراسية في الخطة المطورة مقارنة بعدد من الدول

كشفت وزارة التعليم عن عدد الساعات التدريسية في الخطة الدراسية المطورة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مقارنة مع عدد من الدول.

وأوضحت المقارنة ارتفاع عدد الساعات التدريسية في المرحلة الابتدائية بالسعودية سنويًا بعد الخطة المطورة من 785 حصة إلى 961 حصة، كما ترتفع أيضًا إلى 1005 حصص بإضافة التعليم الإلكتروني.

وبالنسبة للمرحلة المتوسطة، التي يتلقى الطالب فيها في المملكة 901 حصة سنويًا، ارتفعت مع الخطة المطورة إلى 1016 حصة، و1057 حصة بإضافة التعليم الإلكتروني، لتتفوق على أمريكا التي يتلقى طلابها في هذه المرحلة 967 حصة.

وفي وقت سابق قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ: إنَّ العام الدراسي الجديد سيكون مقسمًا إلى 3 فصول، مشيرًا إلى أنَّه سيكون 12 إجازة على مدار العام.

وقال حمد آل الشيخ خلال مؤتمر لإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443: «تطبيق الفصول الثلاثة في التعليم خلال العام الدراسي المقبل، كلّ فصل دراسي يتكون من 13 أسبوعًا، وبين كلّ فصل دراسي إجازة مدة أسبوع».

وأضاف: «هناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد، وعلى مدى عامين من العمل التفصيلي في وزارة التعليم، تمَّ التوصل إلى نتيجة رئيسية من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق وتغيير تحولي».