الجوازات: 5 شروط لتسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية.. وهذه مدة إلغائه

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شروط تسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية، مؤكدة أن المدة المسموح بها لإلغاء البلاغ يكون خلال 15 يومًا من تاريخه.

وأكّدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وذلك من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

شروط التسجيل

وحددت الجوازات السعودية نحو 5 شروط لتسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية منها: أن تكون الإقامة سارية المفعول، ويكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

وأشارت إلى أنّه يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

وأكّدت أنه إذا تجاوز 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًّا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة، وفقا للجوازات السعودية.

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