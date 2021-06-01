5 خطوات للمحافظة على الخزان الأرضي

حددت شركة المياه الوطنية، خمس خطوات أساسية لضمان سلامة خزان المياه الأرضي وعدم تلوثه بالأتربة وغيرها.

وذكرت الشركة –عبر حسابها على تويتر- أنه لسلامة الخزان الأرضي يجب الحرص على الخطوات الخمس التالية:

ـ إحكام غلق الخزان الأرضي لمنع دخول الأتربة والملوثات.

ـ ارتفاع الفتحة من سطح الأرض يكون من 10 – 25 مم.

ـ ميل الفتحة للخارج لمنع دخول مياه الأمطار وغيرها.

ـ التنظيف والتطهير مرة كل 6 أشهر على الأقل.

ـ كشف دوري للتأكد من السلامة الإنشائية والصحية.

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