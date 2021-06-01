«الضمان الصحي»: صاحب عمل الزوجة ملزم بالتأمين على قرينها في حالتين

قال مجلس الضمان الصحي، إنَّ صاحب عمل الزوجة ملزم بالتأمين على الزوج في حالتين فقط، وهما أن يكون موظفًا حكوميًا أو بدون عمل.

وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّ «الموظفة المتزوجة يشمل التأمين الصحي زوجها، إذا كان يعمل في قطاع حكومي، أو لا يعمل».

وأضاف الضمان الصحي أنَّ تامين الزوجة يشمل كذلك «أبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات».

وقال المواطن في استفساره: إذا كان الزوج في القطاع الحكومي والزوجة قطاع خاص، فمن الملزم بالتأمين على الزوج؟.

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