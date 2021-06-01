«الحياة الفطرية»: خطة لإنتاج 5 آلاف طائر حباري سنويًا.. موروث ثقافي هام

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنَّ مركز الأمير سعود الفيصل بالطائف، يهدف إلى إنتاج 5 آلاف فرخ من طيور الحباري في المرحلة الأولى، تمهيدًا لإطلاقه في بيئته الطبيعية.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّ طائر الحبارى يمثل جزءًا مهمًا من الموروث الثقافي والفطري في المملكة، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لبرامج إعادة الإكثار في مركز الأمير سعود الفيصل، حيث يهدف المركز لإنتاج (5000) فرخ سنويًا في بداية البرنامج و(10000) في المراحل التي تلي ذلك، تمهيدًا لإعادة إطلاقها في مناطق توزيعها الجغرافي في المملكة.

وأضاف أنَّ تطوير مركز الأمير سعود الفيصل بالطائف يهدف إلى تعزيز ريادته الإقليمية والدولية، حيث حقّق المركز نجاحات دولية سابقة في برنامج المحافظة على المها العربي، خفضت مستوى التهدّد فيه لأربع مستويات حسب تصنيف (IUCN) كما يعتبر المركز الأول في العالم الذي نجح في إكثار وإعادة توطين الحبارى الآسيوية.

يذكر أنَّ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتحت إشراف كفاءات وطنية، أنهى اللمسات الأخيرة لمركز التميز للتنوع الأحيائي بمركز الأمير سعود الفيصل بالطائف، الذي سيعمل على تطوير برامج الإكثار وإعادة تأهيل وإطلاق العديد من الأحياء الفطرية في المملكة.

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