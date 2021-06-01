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ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.7 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.7 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية اليوم الثلاثاء مع صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 230.11 ريال (61.35 دولار).

الذهب عيار 21

كما زاد سعر الجرام عيار 21 عند 201.76 ريال (53.69 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر الجرام عيار 18 نحو 172.58 ريال (46.89 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 134.21 ريال (35.79 دولار).

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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