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شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.7 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.7 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء مع صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 230.11 ريال (61.35 دولار).
الذهب عيار 21
كما زاد سعر الجرام عيار 21 عند 201.76 ريال (53.69 دولار).
وشملت الارتفاعات سعر الجرام عيار 18 نحو 172.58 ريال (46.89 دولار).
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 134.21 ريال (35.79 دولار).
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