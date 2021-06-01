كما زاد سعر الجرام عيار 21 عند 201.76 ريال (53.69 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء مع صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.7 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام