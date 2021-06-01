استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 31 يونيو 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي المصري.



وبقي سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) استقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي الأسابيع المقبلة.

وأضاف الصندوق أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا.

وقال في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات."

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع

وصعد متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.04 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، أمس.

في حين هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني في المركزي المصري إلى 22.16 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع، أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري عند 51.95 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.