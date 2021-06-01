ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، في البنك المركزي المصري وفي بعض البنوك.



وصعد متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 19.06 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، مقابل، 19.04 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى 19.01 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل، 18.93 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) ارتفع سعر اليورو وسجل 19.01 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل، 18.93 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) تراجع اليورو إلى 18.96 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.03 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، أمس.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي الأسابيع المقبلة.

وأضاف الصندوق أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا.

وقال في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات."

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

في حين هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني في المركزي المصري إلى 22.16 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري عند 51.95 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.