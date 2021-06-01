"تويتر بلو".. خدمة مدفوعة الثمن على منصة التغريدات

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

تستعد شبكة التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن، وتأتي الخدمة الجديدة تحت اسم "تويتر بلو".



كانت الباحثة جين مانشون وانج كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع.

ويوم الخميس الماضي قام موقع توتير بإضافة إصدار جديد من تطبيق تويتر على متجر آب ستور للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس ليضيف "تويتر بلو"، حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهريا.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في حين لا يمكن لمستخدمي تويتر الاشتراك في خدمة تويتر بلو حتى بعد تنزيل التحديث حاليا، كشفت وانج عن بعض تفاصيل الخدمة مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في وقت قريب جدا.

وقالت وانج إن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم الكثير من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على "وضع القراءة" الذي يحول المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.

يذكر أن شركة تويتر تعتمد حاليا على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 80% من إيراداتها.

وكانت الشركة قد ذكرت لوكالة بلومبرج للأنباء في فبراير/شباط الماضي أنها "تبحث وتختبر" طرقا جديدة للاستفادة المالية من منصة تويتر وبخاصة مع تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.

وكان موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التكنولوجيا كشف عن أن موقع "تويتر" يعمل على تطوير خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التفاعل مع التغريدات عبر إشعارات رد فعل "إيموجي" شبيهة بالتي يستخدمها فيسبوك.

و وفقا لتغريدة للباحثة الموثوق بها في مجال تطوير التطبيقات الإلكترونية، فإن موقع التغريدات الشهير، يعمل على مجموعة إشعارات لردود الفعل المشابهة للتي يستخدمها فيسبوك ولكن مع تغيير في رد الفعل نفسه.

ووفق تغريدة الخبيرة، تشمل إشعارات ردود الفعل على التغريدات التي يطورها تويتر، رد فعل "أعجبني"، و رد فعل "بهجة"، ورد فعل "مفكر"، ورد فعل "حزين"، ورد فعل "أضحكني".

وحتى الآن لم تكشف إدارة تويتر عن موعدا رسمي تبدأ خلاله تفعيل هذه الإشعارات الجديدة التي ستزيد من نسبة الزيارات لمنصته في ظل المنافسة الشرسة التي تجمعه بموقع "فيسبوك".