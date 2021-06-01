شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يحصد جائزة درع الحكومة الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل ديوان المظالم على جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة العمل الحكومي عن بعد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المـنطقة العربية، وهي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربية والمؤسسات الرسمية.

وتهدف الجائرة إلى تعزيز مواقع الحكومات الإلكترونية الذكية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، كما تعزز الروح الإبداعية والعقول الخلاقة العاملة في مجال الحكومة الإلكترونية.

يشار إلى أن الجائزة التي حصدها ديوان المظالم أتت ضمن منظومة عمل تطويرية متكاملة، حقق من خلالها العديد من الإنجازات والجوائز على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بمتابعة وإشراف من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، سعيًا للوصول إلى مواكبة التطوير الإداري والتقني الذي يسهم في تحقيق مستهدفاته عبر تطبيق العمل القضائي بأعلى المعايير والمستويات الدولية، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله -.