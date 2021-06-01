الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

شاهد.. تشققات تربك قائدي المركبات على طريق وادي بن هشبل

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

ناشد عدد كبير من أهالي مركز وادي بن هشبل ومن سالكي الطريق الرابط بين محافظة خميس مشيط شمالاً ومركز وادي بن هشبل جنوباً الجهات المسؤولة وأيضاً هيئة تطوير منطقة عسير وذلك بخصوص معاناتهم اليومية من سوء الطريق المتشقق الذي ألحق الضرر بمركباتهم.

تشققات وحُفر بالطبقة الإسفلتية للطريق

وعلى هذا الطريق المزدوج أحدثت تلك التشققات في الطبقة الإسفلتية للطريق حُفراً ومطبات صناعية في أجزاء مختلفة على امتداد الطريق.

مخاطر الطريق على أرواح سالكيه

وتلحق هذه التشققات والحُفر والمطبات الضّرر بالمركبات على اختلافها وتشكل خطراً كبيراً على أرواح سالكيه من أهالي المنطقة وزوارها.

وطالب المواطنون الجهات المسؤولة بسرعة التدخل وإنقاذ الموقف قبل حدوث كارثة في الأرواح نتيجة سوء الطريق الذي يعتبر طريقاً حيوياً يربط بين عدّة محافظات ومراكز إدارية.

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