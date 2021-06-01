شكرا لقرائتكم افتتاح مركز الخصائص الحيوية في جوازات الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01 افتتاح مركز الخصائص الحيوية في جوازات الرياض يسجل البصمة للمقيمين ومرافقيهم وتابعيهم متابعات الخليج 365 - واس افتتح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد السعد، أمس الإثنين 19/ 10 / 1442 هـ الموافق 1/ 6/ 2021 م، مركز الخصائص الحيوية بمقر إدارة جوازات المنطقة بمدينة الرياض. البصمة: ويختص المركز بتسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” للمقيمين ومرافقيهم وتابعيهم، وتم تجهيزه بكوادر بشرية مؤهلة وأجهزة تقنية متطورة لتقديم الخدمة للمستفيدين بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

شارك الخبر شارك الخبر





