رياح نشطة وسماء صحو إلى غائمة على 8 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو الى غائمة جزئياً على مناطق) جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ،الرياض).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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