شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح مدى إمكانية إتاحة لقاح كورونا لحاملي تأشيرات الزيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية في المملكة.

وقالت الصحة الوزارة أن تقديم الخدمة حالياً متاح لحاملي الهوية الوطنية وهوية مقيم، ناصحةً الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم.

وفي وقت سابق، أعلنت أن وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاح كورونا تجاوز الـ14 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 500 مركز صحي بمختلف مناطق المملكة.