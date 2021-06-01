شكرا لمتابعة خبر عن ‏آلية التعامل مع الفئات المستثناة القادمين من الدول المستمر تعليق القدوم منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت "وقاية" عن آلية واستراتيجية التعامل مع الأشخاص الخاضعين لبند الفئات المستثناة من الدول المستمر تعليق القدوم منها.

وأوضحت وقاية الأشخاص المستفيدين من الإجراءات التي سيخضعون إليها أثناء دخولهم للمملكة، وجاءت الفئات كالآتي :

- المواطنون، لا يطلب منهم فحص PCR قبل القدوم أما عند الوصول فالمحصنين لا يطلب منهم فحص.

- يلتزم غير المحصنين بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام مع إلزامية إجراء فحص PCR في نهاية مدة الحجر إبتداء من اليوم السادس.

- الممارسيين الصحيين، يلتزم المحصن بتقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بناءآ على تحليل من جهة موثوق بها خارج المملكة على أن لا يتجاوز 72 ساعة من موعد المغادرة للمملكة.

- أما غير المحصنين إذا كانوا من العاملين في القطاعات الحكومية يتم حجرهم مؤسسيآ بسكن المرافق الحكومية و مرافقيهم بما فيهم الأشخاص دون ال 18 سنة مع عمل فحصين PCR في اليوم الأول و السابع، أما العاملون في القطاع الخاص من غير المحصنين فيتم حجرهم مؤسسيآ في مرافق الحجر المؤسسي مع عمل فحصين PCR في اليوم الأول.

- الدبلوماسيين و عائلاتهم قبل الوصول يلتزمون بتقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بناءآ على تحليل من جهة موثوق بها خارج المملكة على أن لا يتجاوز 72 ساعة من موعد المغادرة للمملكة.

- عند وصول المحصنين لا يلزمهم أي إجراء على عكس الغير محصنين يلتزمون بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام مع إلزامية إجراء فحص PCR في نهاية مدة الحجر إبتداء من اليوم السادس.