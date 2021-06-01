تطوير مكة: لا نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي

أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عدم فرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي.

وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على لسان المتحدث الرسمي لها: "نؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.. ولا نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي".

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قد أكدت البدء “التجريبي” بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان طريق مكة– جدة السريع تمهيداً للبدء في المرحلة الثانية من المشروع.