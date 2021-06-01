شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جازان، عسير، الباحة ووسط وشمال المملكة.

وذكر أن الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية، على مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل، فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .