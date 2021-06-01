شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" تكشف عن خدمات يمكن للمواطن تفويض غيره لإنهائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الأحوال المدنية، أمس الاثنين، عن الخدمات التي يمكن للمواطن تفويض غيره فيها لإنهائها عبر "أبشر"، من خلال التفويض الإلكتروني.

وفيما يلي الخدمات التي يمكن فيها تفويض مواطن آخر لإنهاء اجراءاتك نيابة عنك:

-استلام بطاقة الهوية الوطنية.

-استلام شهادة الميلاد.

-استلام سجل أسرة.

-التبليغ عن واقعة (ميلاد- زواج- طلاق - وفاة).

-تعديل المهنة.

-استلام شريحة بيانات "برنت".

-استلام إشعارات التعديل.