شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تعرضه للإفلاس مرتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه صورة قديمة له، داخل مدرجات ملعب "الميستايا" في إسبانيا.

وكشف آل الشيخ، أنه تم التقاط تلك الصورة بعد أول حالة إفلاس يمر بها في عام 2006، مشيرا إلى أن الإفلاس تكرر عام 2008 أيضا.

وعلق آل الشيخ على الصورة بقوله: "صورة لي في Mestalla Stadium لمباراة ريال مدريد وفالنسيا بعد أول حالة إفلاس لي في انهيار الأسهم بداية 2006 وتكرر الإفلاس سنة 2008 م مع الأزمة العالمية، وفي كل مرة أقف من جديد بتوفيق من الله وبدعوة الطيبين".

واختتم رئيس الهيئة العامة للترفيه، قائلا: "صف نيتك وثق بالله ولا تيأس فالحياة جولات".