مسؤول بـ«الأرصاد»: درجات الحرارة في المركبات والشوارع غير دقيقة

قال المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل إن المملكة تشهد غدًا الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة التي قد تصل 48 درجة مئوية (في الظل)؛ وذلك نتيجة رياح شمالية إلى شمالية شرقية وتكون شرقية أحيانا (خصوصًا الشرقية والمدينة المنورة وبعض أجزاء مكة المكرمة)، بحسب الإخبارية.

ولفت «العقيل» إلى أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة على معظم مناطق المملكة، لكن أشد حالاتها ارتفاعًا ستكون في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، وأن «إنَّ درجات الحرارة تختلف في المواقع خارج المدن عن داخلها»، مشيرا إلى أن مقياس درجة الحرارة لها معايير دولية معتمدة في كل دول العالم كالتالي:

ــ عدم الاعتداد بدرجات الحرارة في المركبات والشوارع لأن ذلك أسلوب غير دقيق.

ــ يجب أن يكون مقياس درجة الحرارة في صندوق خشبي بعيد عن مؤثرات كالأشجار أو المسطحات المائية.

ــ يكون الصندوق الخشبي مرتفعًا من متر إلى متر ونصف المتر من سطح الأرض.

ــ تكون فتحة الصندوق الذي حيوي مقياس درجة الحرارة بالاتجاه الشمالي للدول التي هي شمال خط الاستواء.

ــ تكون درجات الحرارة معتمدة عبر مراكز الأرصاد الجوية.

ــ أن تتقارب درجات الحرارة داخل وخارج المدن ولا يكون هناك فارق كبير.