أخبار السعودية اليوم.. الرياض الأولى عربيًّا في الابتكار وريادة الأعمال.. وكلاب ضالة تقتل طفلًا في الأحساء

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي (1275) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9661) منها (1438) حالة حرجة، وبلغ الإصابات في المملكة (450436) حالة ووصل عدد حالات التعافي (433413) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة ليصل الإجمالي إلى (7362) حالة، كما تم إجراء (92458) فحصًا مخبريًّا، وإلى التفاصيل:

النائب العام يوجه بـ5 إجراءات حول آلية العمل والتعامل مع القضايا

حث النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خلال تفقد النائب العام فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف، ولقائه رؤساء الدوائر النيابية، أعضاء النيابة العامة ودوائر المراجعة على أن ترتكز ملاحظاتهم على تطوير الكوادر ورفع جودة العمل الإجرائي، والحرص على القضايا الأسرية ودعم مساعي الصلح لتحقيق التلاحم ولم شمل الأسر وأفراد المجتمع، كما اطلع «المعجب» على جودة الخدمات التي تقدمها فروع النيابة في المنطقة للمراجعين وإجراءات وآليات التعامل مع الجمهور والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان.

الرياض الأولى عربيًّا في الابتكار وريادة الأعمال وتسبق عواصم شهيرة عالميًّا

تصدرت الرياض قائمة المدن العربية في الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال، جاء ذلك وفق دراسة أجرتها شركة دوجو العالمية المتخصصة بحلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية، ووفق دراسة شركة «دوجو»، فقد حلت الرياض في المرتبة 14 دوليًّا بين عدد من كبرى العواصم والمدن حول العالم، وتقدمت الرياض على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو، كما حلت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين.

سفارة السعودية بإسبانيا توجه تنويهًا مهمًا للمواطنين الراغبين في السفر

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بإسبانيًا، تنويهًا مهمًا للمواطنين الراغبين بالسفر إلى إسبانيا؛ حيث أكدت أن الحكومة الإسبانية أصدرت قرارًا يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى إسبانيا في الأوضاع الراهنة على رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة «شنغن» حتى نهاية يوم 30 يونيو 2021.

«الجوازات» تدعو القادمين إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل الوصول

دعت المديرية العامة للجوازات، المسافرين القادمين من خارج المملكة، لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا، وذلك قبل وصولهم إلى المملكة، وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «ندعو المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي - حاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم.

وزارة الصحة: رصدنا ارتفاعًا في إصابات كورونا الحرجة.. ونوجه نصيحة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أنها لا تزال ترصد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات الحرجة، موصية الجميع بأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، عادة اللقاحات وسيلة آمنة وفعالة للتخلص من الأمراض المعدية.

كلاب ضالة تقتل طفلًا في الأحساء بعد هجوم مروع عليه

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، في الأحساء، وذلك بعد تعرضه لهجوم من الكلاب الضالة، وفي مارس الماضي، لقيت طفلة تُدعى «شهد» لم يتجاوز عمرها السنتين ونصف السنة حتفها بالرياض، بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها، وشدد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على أمانة المنطقة والجهات المعنية، سرعة معالجة قضية الكلاب الضالة، في كل أحياء الرياض، والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة ثانية.

بالفيديو.. وزارة الداخلية تضبط 77 مخالفًا لـ«نظام البيئة»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في عدد من مناطق المملكة، وقالت الوزارة، عبر تويتر، إن القوات الخاصة للأمن البيئة ضبطت 45 مخالفًا، لرعيهم 4145 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط 24 مواطنًا، بحوزتهم 36 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي معروض للأغراض التجارية بمدينة الرياض، فضلًا عن ضبط شخص مخالف ينهل الرمال ويجرف التربة بذات المدينة.

استدعاء وتغريم الشركة المسؤولة عن تجمع مشاهير سناب بالرياض

استدعت وزارة التجارة، الشركة المسؤولة عن تجمع «مشاهير سناب شات» المخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمنطقة الرياض، وفرضت الوزارة «وفق اختصاصها» غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الصادر من وزارة الداخلية.

وزارة الموارد البشرية: «ملاحظة إجرائية» تعطل تغيير نشاط المنشآت

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أن طلب تغيير نشاط المنشأة تتم إعادته بسبب وجود ملاحظة تتطلب رفعها، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إنَّ ظهور «رفض فتح فرع»، عبر تتبع الإجراءات إلكترونيا، يكون بسبب وجود ملاحظة: انتهاء مهلة تصحيح نشاط المنشأة، لذلك يلزم إعادة طلب تصحيح نشاط المنشأة ليتم رفع الملاحظة.

الحصيني: تأثر 5 مناطق بـ«موجة حارة قوية» الأربعاء المقبل

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، موجة حارة قوية والمناطق المتأثرة بها، موضحًا أن الموجة التي تبدأ يوم الأربعاء من المتوقع أن يكون تأثيرها الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة والكويت وجنوب شرق العراق الحرارة المتوقعة عليها تتراوح بين 45 و 49درجة مئوية، وتليها منطقتا الرياض والقصيم ومتوقع أن تتراوح الحرارة بين 44 و46 درجة مئوية، وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، سحبًا رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

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