شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تحتفل بـ«عالمي» المضيفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة العامة للطيران المدني العالم في الاحتفاء بـ«اليوم العالمي لمضيفي الطيران»، الذي يوافق 31 مايو من كل عام، استشعارا منها بأهمية هذا الحدث العالمي والإسهام في التعريف بمهمة مضيفي الطيران ودورهم في خدمة المسافرين وتلبية احتياجاتهم وشرح قواعد ومعايير السلامة العامة.

ويُعد ملاحو مقصورة الطائرات عيونا ساهرة لسلامة وراحة الركاب؛ حيث يتعين على مضيفي الطيران أن يكونوا واعين بقواعد السلامة الخاصة بمقصورة الركاب وفق الدليل التشغيلي للشركة ودليل أعضاء طاقم سلامة المقصورة المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.

ولمضيفي الطيران عدة مهام ومسؤوليات منها: تفقد معدات الطوارئ على متن الطائرة قبل صعود الركاب، وفحص بطاقات صعود الطائرة ومساعدة الركاب في الوصول لمقاعدهم أثناء صعود الركاب، وشرح قواعد السلامة العامة للركاب بعد إغلاق أبواب الطائرة، والتأهب لأي حالة طارئة أثناء الإقلاع، والاستعداد لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمسافرين، بالإضافة إلى تقديم وجبات الطعام والشراب للمسافرين أثناء الرحلة وتلبية احتياجاتهم ضمن معايير السلامة العامة.