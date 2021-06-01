شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع السويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، أمس، مع وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان خلال الاستقبال، الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في اليمن وفقا للقرارات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد إيناس الشهوان.