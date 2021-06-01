شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره المالطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، أمس، مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا أيفاريست بارتولو، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيالها.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.