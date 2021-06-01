شكرا لقرائتكم خبر عن فحص مخبري لتعزيز السلامة العامة بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تنفيذ برنامج التعقيم والتنظيف اليومي ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية تناسب هذا المكان الشريف.

وشملت أعمال وكالة شؤون المسجد النبوي مهام التعقيم والتطهير والتأكد من السلامة العامة، إضافة إلى أخذ المسح الطبي بشكل يومي الذي يشمل السجاد، والحواجز، والأعمدة، ودواليب المصاحف، والكراسي، وكل ما يتم لمسه بشكل مباشرة من قِبل الزوار والعاملين، من خلال فريق مختص لأخذ المسح المخبري للأسطح وأماكن اللمس.

وبيّن مدير إدارة المختبر فيصل بن شاكر خان، أنه تم أخذ 1321 عينة، خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا استمرارية العمل بما يعكس حرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على سلامة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف.