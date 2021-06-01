شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تدرب منسوبيها على التخطيط الاستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت عمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع عمادة التطوير الأكاديمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، دورة تدريبية افتراضية بعنوان «التخطيط الاستراتيجي ومكوناته»، استهدفت القائمين على إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بالجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية، قدمتها المشرف العام على وكالة الاعتماد الأكاديمي بالعمادة د. أريج الدباسي.

وتهدف الدورة التدريبية إلى رفع مستوى الكفاءة في مجال التخطيط الاستراتيجي وفق الأسس العلمية لتصميم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية.

كما نظم مركز الدعم الطلابي والمهني دورة تدريبية بعنوان «كيف توظفين موهبتك في التطوع»، شملت تعريف طالبات وخريجات الجامعة بآليات تحديد مواهب التطوع لدى الأفراد، وكيفية استخدامها وتوظيفها على أكمل وجه، واستهدفت الدورة 107 طالبات وخريجات.

وقدم المركز جلسة إرشاد مهني جماعي بعنوان «الخبرات المهنية»، نُوقش خلالها موضوع مهني محدد بين الطالبات والخريجات مع مرشدة مهنية معتمدة، وبلغ عدد المستفيدات لهذا الأسبوع 27 طالبة وخريجة.