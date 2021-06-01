شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة استيراد الشتلات والبذور للاستخدام الشخصي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة استيراد الشتلات والبذور للمزارعين الأفراد بغرض الاستخدام الشخصي، في مزارعهم الخاصة. ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة لإكمال عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بُعد، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمزارعين الأفراد الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر نظام «حصاد» المطور، الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق، والمعني باستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات.

ودعت الوزارة جميع المزارعين الأفراد إلى الاستفادة من الخدمة الجديدة بالدخول إلى الرابط: https://app.mewa.gov.sa/HASSAD/AppUser/Login.aspx واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة.