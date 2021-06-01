شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات كورونا الحرجة.. و«الصحة» توصي بسرعة تلقي اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة إنها رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات الحرجة، موصية الجميع بتلقي اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وأكدت أن «اللقاحات» وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

وأضافت الوزارة إنها سجلت، أمس، 1245 حالة مؤكدة، وتعافي 1275 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9661 منها 1438 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 450.436 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 433.413 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 15 حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7362 حالة، كما تم إجراء 92.458 فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.​