شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 ورش مخالفة في «صناعية دلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 7 ورش في صناعية دلة، وأنذرت آخرين، مع التأكيد على أصحاب الورش التقيد بالطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية، وذلك بتعاون مع اللجنة المكونة من (وزار ة التجارة، ومكتب العمل، والضبط الإداري بشرطة الدمام، والدفاع المدني).

على جانب آخر، أزالت إدارة الأسواق، بالتعاون مع شرطة الظهران، أحواش المواشي المخالفة من على الطرقات والساحات في سوق المواشي الواقع على طريق «الدمام - بقيق»، وذلك استمرارا لحملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

كانت إدارة المراقبة والنظافة، قد ضبطت شاحنة، تلقي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة، وجار العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.