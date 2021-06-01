شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 420 م3 من الأنقاض والمخلفات بأحياء العزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر أكثر من 420 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر من أحياء العزيزية، ضمن برنامجها لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

من ناحيتها، استكملت إدارة الحدائق والتجميل زراعة الزهور الصيفية في الخبر بأكثر من 2 مليون و500 ألف زهرة متنوعة، تمثلت في زهور «فنكا روزا بأنواعها: سيديوم، جلارديا، أمرانتس».

كانت بلدية محافظة الخبر قد قدمت خدماتها لـ750 مستفيدًا خلال شهر، عبر خدمة المسار السريع التي أطلقتها البلدية قبل نحو عام، إضافة إلى خدمة العديد من المستفيدين من خلال التفاعل مع الاستفسارات، بهدف خدمة المراجعين وتقديم الخدمات البلدية لهم دون الحاجة لزيارة مبنى البلدية أو حجز موعد مسبق.