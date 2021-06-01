شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المحفظة الخمسية ضمن الاستراتيجيات البلدية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، المبادرات والخطط والاستراتيجيات البلدية، المستجدة، وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق في دورته الثالثة، من خلال إدارات الأمانة المختلفة وبلدياتها، وذلك خلال الاجتماع الدوري المرئي، مع الوكلاء، ورؤساء البلديات، والإدارات بالأمانة، أمس.

دليل إرشادي

واستعرض م. الجبير أهم بنود الاجتماع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الدليل الإرشادي وخارطة شركاء دعم الجهة في تبني ممارسات كفاءة الإنفاق، والتي يتجلى هدفها الرئيسي في مشاركة داعم التغيير «وكيل، مدير عام، رئيس بلدية»، وذلك من خلال رفع تقييم أمانة المنطقة الشرقية في تحقيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق في الدورة الثالثة للبرنامج إلى مستوى مرتفع بحلول سبتمبر 2021، إضافة إلى دعم الجهة في تسريع تبني ممارسات كفاءة الإنفاق بين موظفيها، ما يساعد في رفع تقييم الجهة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق والتميز فيما يتعلق بالركيزة الفرعية الخاصة بالاستدامة في عنصري ثقافة كفاءة الإنفاق والتحفيز والمكافأة.

محفظة خمسية

وبحث تطوير المحفظة الخمسية للمشاريع الرأسمالية بأمانة المنطقة الشرقية، والتي قسمت أهدافها على مرحلتين الأولى في إيجاد خط أساس لبيانات المشاريع «الحصر الأولي لقائمة المشاريع بالأمانة»، أما المرحلة الثانية فهي خط الأساس المجمع، وسوف يستخدم لتحليل وترتيب قائمة أولويات المشاريع، لتحسين كفاءة الرأس مالي في القطاع البلدي.

حصر مبدئي

وتناول الحصر المبدئي للمشاريع الرأسمالية التي تم إرسالها من قبل الوكالات والإدارات العامة، واستمع لخطة التوجهات الاستراتيجية للتطوع في القطاع البلدي وخطة ورؤية الأمانة في العمل التطوعي، والتي تهدف إلى خلق صورة إيجابية للمجتمع وتوضح مدى ازدهاره وتطوره، ويعد العمل التطوعي ظاهرة إيجابية وسلوكا حضاريا يساهم في تعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية.

كما استمع لخطط الأمانة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وكذلك تحفيز العمل التطوعي وتمكينه، مؤكدا معاليه خلال الاجتماع رفع نسبة الأثر الاجتماعي في المبادرات التطوعية بالأمانة وأعداد المتطوعين للاستفادة من أعمال التطوع والذي يعتبر جزءا من ثقافة المجتمع.

فرص تطوعية

واستعرض أعمال التطوع التي حققتها الأمانة، وبلغ عدد المتطوعين المساهمين والمشاركين في أعمال الأمانة المختلفة المسجلين في منصة الأمانة أكثر من 9580 متطوعا ومتطوعة، كما بلغ عدد الفرص التطوعية 205 فرص تطوعية، وبلغ عدد الساعات التطوعية 285420 ساعة تطوعية.

تواقيع إلكترونية

عقب ذلك، استعرض م. الجبير أبرز التحديثات على نظام التعاملات الإلكترونية، والتي تستهدف ترقية نظام الاتصالات الإدارية ومن ضمنها «خدمة التواقيع الإلكترونية»، والهدف منها الالتزام بتحقيق التحول الرقمي لأمانة المنطقة الشرقية حيث برزت الضرورة الملحة لخدمة التوقيع الإلكتروني، وذلك لسرعة إنجاز المعاملات بسرية تامة ملتزمين بمعايير أمان المستندات وموثوقيتها.

واطلع على إحصائيات خدمة التوقيع الإلكتروني، وبلغ إجمالي عدد العمليات لنظام الاتصالات الإدارية خلال الستة الأشهر الماضية 171.222 عملية، كما بلغ إجمالي عدد التواقيع الإلكترونية على المعاملات أكثر من 880 توقيعا.