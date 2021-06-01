شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 33 مخالفة بالأحواش والحظائر العشوائية غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الحملة التي نفذتها بلدية غرب الدمام، لإزالة الأحواش وأماكن الذبح العشوائية، تستهدف القضاء على المواقع المخالفة، وإزالتها وتطبيق النظام بحق المخالفين، مشيرا إلى رصد عدد من المخالفات، في أكثر من 33 موقعا، خلال الحملة، وتم إشعارهم، وإزالتها بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأن الإجراءات المتخذة على المخالفين تتم من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

إزالة التشوهات

وأشاد عدد من المواطنين بهذه الحملات، كونها تؤدي إلى إزالة التشوهات البصرية، وكذلك التشوهات البيئية، مؤكدين أن وجود الأحواش العشوائية التي تعمل في سلخ الذبائح، غير صحي، وقد يؤثر على صحة المواطنين والمقيمين.

حملات مستمرة

وأشاد المواطن «فيصل الشمري» بالحملات المستمرة لإزالة الأحواش العشوائية، وأماكن الذبح العشوائية، وأن مثل هذه الأحواش تعتبر ظاهرة سلبية، تسبب تلوثا بصريا، ومنظرا غير حضاري يعطي انطباعا غير جيد عن المنطقة، موضحا أن وجود الأحواش يتسبب في تشتت القادم إلى السوق.

وطالب بضرورة التشديد على منع الذبح العشوائي، لأنه خطر على الصحة بشكل عام، وأنه يجب أن يكون الذبح في المسالخ المصرح لها، لوجود طبيب، حتى يتأكد من سلامة الذبيحة، كما طالب بأن تكون الأغنام مرقمة بأرقام معينة، لمنع ذبح أي ذبيحة غير مرقمة.

تشوه بصري

وشدد المواطن «عبدالرحمن السبيعي» على ضرورة استمرار الحملات، للقضاء على ظاهرة الأحواش العشوائية، بشكل نهائي، خاصة أنها تعطي انطباعا سلبيا عن المنطقة، وأن المنطقة الشرقية تعتبر واجهة سياحية مهمة، ووجود مثل هذه الأحواش يتسبب في تشوه بصري، وتلوث بيئي، بسبب نفوق بعض الذبائح منها، وكذلك تراكم النفايات التي يتركها أصحاب الأحواش العشوائية.

ذبح عشوائي

وأكد ضرورة مراقبة الذبح العشوائي لدى بعض الأحواش، لأن ذلك يخالف الاشتراطات الصحية، ويجب معاقبة صاحب الحوش، وكذلك صاحب الذبيحة، بسبب ذهابه لأحواش غير مرخصة، بدلا من الذهاب إلى المسالخ الرسمية، متابعا أن سلخها في الأحواش أمر يؤثر على الصحة، بسبب عدم التأكد من صلاحية أدوات السلخ، ومكان السلخ، ومدى نظافته.