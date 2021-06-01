شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ خطوط مرورية عاكسة و8 أمشاط تحذيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، أعمال تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية، بطول 8 آلاف متر طولي، إضافة إلى تنفيذ 8 أمشاط تحذيرية بلاستيكية حرارية عاكسة، على تقاطع طريق «الدمام - أبو حدرية - صفوى - المطار»، وذلك ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية.

كان فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية قد أنجز أعمال الدهانات للخطوط المرورية على طريق «الرياض - الدمام» في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق.

وانتهى فرع النقل من أعمال كشط وإعادة سفلتة طريق الملك سعود، من تقاطع الأمير سلطان إلى تقاطع الملك فهد بطول 3.5 كيلو متر باتجاه الدمام، وذلك ضمن أعمال الصيانة المتواصلة.