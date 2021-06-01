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تجارة طريف تُنفِّذ 231 جولة رقابية على المنشآت التجارية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

تجارة طريف تُنفِّذ 231 جولة رقابية على المنشآت التجارية

شملت المحال التجارية والأسواق المركزية

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر مايو الماضي، 231 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية، وأسفرت عن تحرير 15 مخالفة ومباشرة 68 بلاغًا.

جولات ميدانية: 

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة، هندي الحويطي، أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “”، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعيًا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.


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