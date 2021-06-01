بالفيديو.. صاحب مبادرة توزيع المياه في ممشى جاوان بصفوى يتحدث

قال المواطن عصام الدواود صاحب مبادرة «اروي عطشك» التي دشنها في ممشى جاوان بمدينة صفوى في المنطقة الشرقية، إنَّ مبادرته بدأت بتنفيذ فكرة «الصدقة الجارية» عن والدته.

وتابع «الداوود» لـ«الإخبارية»، إن فكرة المشروع تقوم على محطة مياه لتوزيع قوارير المياه مجانا لجميع مرتادي صفوى؛ ولمرتادي الممشى من الرياضيين.

واستكمل صاحب المبادرة، إن المشروع حمل اسم «اروي عطشك.. اعرف وزنك وانطلق» ويتضمن المشروع ميزانًا لقياس الوزن وثلاجة تعبأ يوميًا ومصلى عبارة عن سجادة قابلة للطي، وبعد الانتهاء من الصلاة يعاد طيها.

وواصل: أن الخدمات نالت اعجاب وتفاعل الجميع؛ لدرجة أن الثلاجة يتم تعبئتها يوميًا (من فاعلي الخير) بشكل تطوعي.

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