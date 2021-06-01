بالفيديو.. وزارة الداخلية تضبط 77 مخالفًا لـ«نظام البيئة»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في عدد من مناطق المملكة.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، إن القوات الخاصة للأمن البيئة ضبطت 45 مخالفًا، لرعيهم 4145 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 24 مواطنًا، بحوزتهم 36 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي معروض للأغراض التجارية بمدينة الرياض، فضلًا عن ضبط شخص مخالف ينهل الرمال ويجرف التربة بذات المدينة.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام أيضا، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة يمارسون الصيد المخالف في نجران، بالإضافة إلى ضبط مواطنين اثنين خالفا اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية واصطادا صقرين في جازان.

وتابعت: إن الجهات المختصة طبقت بحق المخالفين الإجراءات النظامية كافة.

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