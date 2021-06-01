أبشر: إجراءات جواز السفر ورخصة القيادة «مشروطة» بإصدار الهوية الجديدة

أكدت منصة أبشر، اليوم الإثنين، أنَّ إجراءات جواز السفر ورخصة القيادة «مشروطة» باصدار الهوية الجديدة، في حالة طلب بدل فاقد للهوية المفقودة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة، قال فيه أحد المستفيدين: إنَّ طاقتي الهوية مفقودة وطلبت بدل فاقد؛ فهل أستطيع إصدار جواز سفر أم انتظر حتى صدور الهوية الجديدة؟

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المستفيد في تلك الحالة عليه الانتظار لحين تسلم الهوية الوطنية أولًا

ليتمكن من إتمام الإجراءات الأخرى كإصدار جواز السفر وتجديد رخصة القيادة.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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