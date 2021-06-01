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9 اعتمادات أكاديمية لجامعة جازان من تقويم التعليم
متابعات الخليج 365 - واس
منحت هيئة تقويم التعليم و التدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم و الاعتماد الأكاديمي شهادات ” الاعتماد ” أكاديمي لـ 9 برامج بجامعة جازان.
الشهادات:
وأوضح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن شهادات؛ الاعتماد شملت تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، و طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، و العلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، و التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، و التغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، و العلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.
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