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9 اعتمادات أكاديمية لجامعة جازان من تقويم التعليم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

9 اعتمادات أكاديمية لجامعة جازان من تقويم التعليم

متابعات الخليج 365 - واس

منحت هيئة تقويم التعليم و التدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم و الاعتماد الأكاديمي شهادات ” الاعتماد ” أكاديمي لـ 9 برامج بجامعة جازان.

الشهادات: 

وأوضح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن شهادات؛ الاعتماد شملت تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، و طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، و العلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، و التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، و التغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، و العلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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