إثيوبيا: سنبني 100 سد العام المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين: إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة، في وقت تعيش علاقات بلاده مع مصر والسودان توترًا على خلفية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق.

بناء السدود:

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع: إن بناء السدود هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.

إنتاج زراعي:

وقال: إن شأن هذه المشاريع أن تؤدي دورًا فعالًا في الإنتاج الزراعي والتي تصل إلى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.

ولم يوضح آبي أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علمًا أنه يمر في أراضيها 9 أنهار كبيرة.

وأضاف أنه “لتحقيق الخطة المعلنة يجب على الإثيوبيين من جميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية”، مشددًا على أن أمر الوحدة بالغ الأهمية.

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